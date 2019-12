‘Was ik maar weer even 7’ en solo ‘Ad Fundum’ in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM gaat zondag van 11.00 tot 12.00 uur in op ‘work in progress’ en de solo ‘Ad Fundum’ van acteur Hein van der Heijden, en op de wonderlijke tentoonstelling ‘7 year old me’ (foto) bij presentatie-instellling Nest.

Hein van der Heijden, vaste acteur uit het ensemble van Het Nationale Theater (HNT), speelt woensdag tot en met zaterdag een voorstudie van ‘Ad Fundum’. Hij schreef zelf de tekst voor deze ‘levensechte, ontluisterende en rauwe muzikale monoloog over een man die wanhopig zoekt naar een uitweg uit de puinhoop die hij van het leven maakte’. Van der Heijden geeft in de studio’s van HNT eigenhandig reliëf aan zijn personage, met Mark Rietman als zijn regisseur.

Hoe is het om je weer even zeven jaar te voelen? De lachwekkende banaliteit van het alledaagse staat centraal in de tentoonstelling ‘7 year old me’. De Haagse kunstinstelling Nest stelt werk van oude rot en gearriveerd kunstenaar Wim ‘pindakaasvloer’ T. Schippers (1942) op naast dat van de jonge Haagse kunstenaar Daniël van Straalen (1987). Op speelse maar serieuze manier dichten beide waarde toe aan ogenschijnlijk waardeloze objecten: van marmeren radiator tot een reeks prikkelende cactussen. Kunstlicht spreekt met dienstdoend curator Melchior Jaspers.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Charlotte Markus.