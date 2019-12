Radiofreak Jan Oosterveen te gast in Mediamix op Den Haag FM

Wintervuurwerk zondag afgelast

Het bestuur van Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen heeft zaterdagmiddag besloten dat het wintervuurwerk van zondag geen doorgang kan vinden. Dit vanwege de te harde aanlandige wind. Het besluit is genomen omdat de weersvoorspellingen van zondag geen verbeteringen laten zien. Het besluit is tot op het laatst mogelijk moment uitgesteld in de hoop dat de omstandigheden zouden verbeteren.

Bjorn van Dijl, voorzitter Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen: “Wij vinden het erg vervelend te moeten melden dat het Wintervuurwerk dit weekend niet door kan gaan. Dit heeft als voornaamste reden de te harde aanlandige wind, maar ook zeker de veiligheid. De veiligheid van onze bezoekers staat immers voorop. Hopelijk wordt het volgende week een knallende show!”