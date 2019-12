Kim Heijdenrijk te gast in Het Woordenrijk

Haagse Song van het Jaar-tips in De Nieuwe Van Nierop

ADO en Twente weten niet te scoren in slechte wedstrijd

Meer in

ADO Den Haag heeft in een slechte wedstrijd met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Twente. De Haagse club was de iets betere ploeg in het Cars Jeans Stadion, maar miste scherpte voor het doel. Interim-trainer Dirk Heesen pakt zo bij zijn debuut als eindverantwoordelijke een punt.

De eerste helft was niet van hoogstaand niveau. Op enkele kleine kansen na waren er weinig hoogtepunten te noteren. Erik Falkenburg en Tomas Necid misten enkele kansjes. Twente zette daar een paar doelpogingen tegenover. Toch konden beide doelmannen met redelijk schone broekjes de kleedkamers opzoeken. ADO toonde wel inzet, maar wat het voetballend liet zien, viel tegen.

Het 0-0 gelijke spel leverde ADO, dat vooraf afscheid nam van de naar Qatar vertrokken smaakmaker Nasser El Khayati, weinig op. De ploeg blijft zeventiende in de eredivisie.