Haagse Song van het Jaar-tips in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de beste Haagse muziek van 2019 bij wijze van tips voor de Haagse Song van het Jaar-verkiezing (foto).

Tot en met 17 december kun je nog je stem uitbrengen op je favoriete Haagse tracks. Op 20 december hoor je op Den Haag FM, in samenwerking met 3voor12 Den Haag, live vanuit het Paard, de uitslag. Vanavond hoor je heel veel tips in diverse categoriën; rock met Tim Akkerman en Crashing Bats, singersongwriters met Banner, Aapnootmies en de nieuweling Fiks, alternative met Avi on Fire, Niko en doorbraak-act Goldband, pop met Maxine, Mispoes en Ava Nova en vrolijke songs met Sunny Rays en Tess et les Moutons. Natuurlijk kunnen ook grote kanshebbers als Di-rect en Son Mieux niet ontbreken. De opvallendste categorie is ‘Haagse Henken’ met Henk & Melle, Grey Pants en HENK (Son Mieux-lid solo). Dit alles om het je makkelijker te maken om te stemmen via: Haagse Song van het jaar

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).