Kim Heijdenrijk te gast in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met schrijfster Kim Heijdenrijk over haar boek ‘Mevrouw Breek’.

Historisch journalist Kim Heijdenrijk was eigenlijk bezig met de research voor een boek over kasteel Binckhorst als ze een bericht over de moord op een boekhandelaar in de Weimarstraat tegenkomt. Ze duikt erin en ontdekt dat niet de zoon, maar zijn vrouw de dader moet zijn geweest en dan gaat de beerput open: deze Mevrouw Breek laat een spoor van slachtoffers na; joden die ze aangaf in de oorlog en later meerdere echtgenoten. Vanavond spreken we Kim over dit fascinerende verhaal dat ze optekende in ‘Mevrouw Breek, het levensverhaal van een levensgevaarlijke vrouw.’

Tevens in de uitzending een boekentip van theatermaker en Poezieboy Jos Nargy, de literaire agenda, poëzie en muziek.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Foto: RTV West