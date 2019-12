HTM boekt reizigersrecord in oktober

De HTM heeft in oktober een recordaantal reizigers vervoerd met de tram. Volgens het vervoersbedrijf stapten bijna acht miljoen mensen die maand in de tram. Ten opzichte van oktober vorig jaar is dat een stijging van 5,8 procent. Het bedrijf heeft geen verklaring voor de stijging.

“En dat terwijl HTM in de maand oktober te maken had met grote demonstraties in Den Haag”, zegt HTM-directeur Jaap Bierman. “En natuurlijk de gebruikelijke herfstvakantie. In een vakantieperiode is het aantal reizigers normaal gesproken minder.”

Bierman: “Analyse van deze cijfers leert ons dat de ingrijpende veranderingen in ons busnet in 2019 effect hebben. Het betekent namelijk dat we beter aansluiten op de wensen van de reiziger, zodat men via een rechtstreeks verbinding naar de plaats van bestemming kan reizen en dus niet hoeft over te stappen op een andere lijn. En dat was nou precies onze bedoeling.”