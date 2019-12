Jonge vrouw op klaarlichte dag slachtoffer van straatroof

Zondagmiddag is een 21-jarige vrouw slachtoffer van een straatroof met geweld aan de Stamkartstraat. De vrouw werd van achter vastgepakt waarna een harde klap in haar gezicht volgde. De daders, twee vrouwen, renden daarna met de telefoon van het slachtoffer weg.

De beroving vond rond 12.15 uur plaats op het voetpad aan de Stamkartstraat. Op camerabeelden is te zien dat de verdachten na de straatroof zijn gevlucht via het Leegwaterplein over de Waldorpstraat naar Den Haag Centraal Station. Via de tunnel zijn zij aan de kant van het Stationsplein op tram 11 richting het Rijswijkseplein gestapt.

Een getuige verklaarde dat de verdachten twee vrouwen waren van ongeveer 25 jaar oud. Beide vrouwen hebben een getinte huid en waren stevig gebouwd. Onbekend is of zij donker of licht getint zijn. Eén van de vrouwen droeg een zwarte gewatteerde jas en de andere vrouw droeg een paarse sjaal.