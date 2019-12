Maurice Steijn stapt niet tussentijds in bij ADO Den Haag

HTM boekt reizigersrecord in oktober

Hagenaar Maurice Steijn wordt niet de nieuwe coach van ADO Den Haag, meldt de Haagse club. Steijn heeft ADO laten weten dat dit niet het juiste moment is om in te stappen. Algemeen directeur van de Haagse club, Mohammed Hamdi, en Steijn hadden maandagmiddag een gesprek in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Steijn verblijft in het Midden-Oosten omdat hij door voetbalclub Al Wahda op non-actief is gesteld. Hij ontvangt nog wel maandelijks een mooi salaris. Een tussentijdse overstap naar ADO zou daar een eind aan maken. Daarnaast zal Steijn vanwege andere belastingregels in Nederland ook financieel nadelige gevolgen kunnen ondervinden van een terugkeer.

ADO meldt dat het gesprek positief was en dat er uitgebreid is gesproken over de korte en lange termijn van de club. Beide partijen hebben afgesproken om de komende periode de contacten warm te houden.