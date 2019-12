Nieuwe Haagse coalitie: Samen voor de stad

In de sportcampus Zuiderpark werd maandagmiddag het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA gepresenteerd. ‘Samen voor de stad’ is de titel van het nieuwe samenwerkingsverband.

Inhoudelijk betekent het onder meer dat het betaald parkeren in de stad wordt uitgebreid. De voorgenomen afschaffing van de hondenbelasting per 2021 wordt teruggedraaid. Ook wordt de toeristenbelasting verhoogd. Het standaardtarief wordt verhoogd met 0,75 euro per persoon per nacht.

Bezuinigingen op WMO en jeugdzorg zijn gehalveerd. Komt meer geld voor Stipbanen. — Maarten Brakema (@Abrakemabra) December 9, 2019

In Den Haag zullen er ook deze periode 8 wethouders zijn. VVD, D66 en GroenLinks leveren er ieder twee. CDA en PvdA krijgen beiden één wethouder, te weten Hilbert Bredemeijer voor het CDA en Martijn Balster treedt namens de PvdA toe tot het stadsbestuur.

De nieuwe wethouders worden 19 december geïnstalleerd, een nieuwe begroting wordt naar verwachting in februari 2020 gepresenteerd.

De nieuwe wethouders worden op 19 december geïnstalleerd. Volgens Boudewijn Revis (VVD) is terugbrengen van rust, vertrouwen en stabiliteit een van de belangrijkste taken. — Maarten Brakema (@Abrakemabra) December 9, 2019

Voormalig coalitiepartij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos spreekt in vaneen reactie op Twitter van een “fopcollege” wat nu de stad gaat besturen.