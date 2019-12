NS zoekt baasjes van verloren knuffels op Den Haag Centraal

Po de panda en Cor het konijn willen terug naar huis. Met die boodschap is de NS maandag begonnen aan de Week van de Verloren Knuffel. Tot en met vrijdag zijn de knuffelvriendjes op Den Haag Centraal te zien. Ook worden op diverse stations posters opgehangen van de gevonden knuffels. Mensen die reageren, hebben hun verloren pluchen vriendje nog voor de kerst weer in huis.

Het is voor de vijfde keer dat de NS op zoek gaat naar de eigenaren die hun knuffels zijn verloren in de trein. Meer dan vijfhonderd knuffels werden dit jaar gevonden. Deze week probeert de NS de baasjes weer te achterhalen. Er hangen posters op de stations waar de knuffels zijn gevonden en ook op de informatieschermen in treinen komen foto’s van de knuffels voorbij. Op Den Haag Centraal zijn alle knuffels te bekijken.

Vorig jaar lukte het de NS om van vier op de vijf knuffels de eigenaar te achterhalen. Met de Week van de Verloren Knuffel wil het bedrijf de reizigers laten weten wat ze kunnen doen als ze iets zijn verloren. Tussen 1 januari en 31 oktober werden er in totaal 108.000 voorwerpen gevonden. Volgens de NS zijn de vreemdste voorwerpen die in de trein werden achtergelaten een strijkijzer met strijkplank, een nachtkastje en een eenwieler.

