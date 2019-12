Ook dit jaar kerstmarkt op Monsterseweg

Ook dit jaar is er weer kerstmarkt in De Kerk op de Monsterseweg. Mensen die nog op zoek zijn naar een leuke kadootje voor onder de boom of op zoek zijn naar gezelligheid en een hapje en een drankje, zijn welkom.

Op woensdag 11 december wordt De Kerk omgetoverd tot een Winter Wonderland. Op deze dag zijn er kunst, sieraden, kaarsen, tassen, decoratieve kerstboompjes, houtenartikelen en meer cadeauartikelen uitgestald in de diverse marktkraampjes.

Bezoekers kunnen ook bijvoorbeeld foto’s laten maken in kerstsfeer en er is de mogelijkheid om kerststukjes te maken.