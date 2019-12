“We zijn een stapje naar links opgeschoven, naar een socialer beleid”

“Met name de mensen die het wat moeilijker hebben gaan hier echt wat van merken. We zijn een stapje naar links opgeschoven, naar een socialer beleid. Zo gaan we flink investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns over het maandag gepresenteerde coalitieakkoord ‘Samen voor de stad‘ wat zijn partij sloot met VVD, D66, CDA en PvdA.

“De lasten zullen omhoog gaan, maar wel op een manier dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen”, zo stelt PvdA-onderhandelaar en kandidaat-wethouder Martijn Balster: “We hebben grote ambities geformuleerd; we gaan investeren in sociale woningen en woningen voor starters, maar we gaan ook strenger controleren.” Daarnaast wil het nieuwe stadsbestuur, waar nodig, een zelfbewoningsplicht voor de duur van 3 jaar instellen. Daarmee wil ze voorkomen dat de woningprijs wordt opgedreven.

Ook VVD-voorman Boudewijn Revis, wethouder Financiën in de nieuwe coalitie, erkent dat een deel van de lasten met deze coalitie zullen stijgen. “We hebben 70 miljoen structureel tekort, we lossen dat voor 53 miljoen op met bezuinigingen. Uiteindelijk zullen we ook mensen via de belasting om een bijdrage vragen.” Zo stijgt de OZB-belasting met tien procent. Het zou gaan om een eenmalige verhoging en het komt erop neer dat een gemiddelde huizenbezitter een kleine vier euro per maand meer moet betalen. “Maar we blijven de goedkoopste gemeente van Nederland.”

Voor het CDA was het sluiten van het akkoord volgens Daniëlle Koster geen makkelijke opgave: “We moesten alleen een begroting maken die sluitend is, maar ook de bezuinigingen doorvoeren die helaas nodig zijn om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen. Dit moesten we eerlijk verdelen over de stad. Het CDA Den Haag is opgelucht dat we de bezuinigingen op welzijn, zorg en jeugd grotendeels hebben kunnen terugdraaien.” Robert van Asten van D66 is blij met het nieuwe akkoord: “Alle partijen hebben zich ingezet om zorgvuldig maar ook snel tot een coalitieakkoord te komen, zodat we weer verder kunnen gaan met mooie plannen voor de stad.”

‘Fopcoalitie’

In een reactie noemt de nieuwbakken oppositiepartij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos de vijfpartijencoalitie een ‘fopcoalitie’ die de uitslag van de verkiezingen negeert. D66-wethouder Robert van Asten is niet gecharmeerd van die omschrijving. “Wij zijn er ook voor deze kiezers en ik hoop constructief met Groep de Mos te kunnen werken. Dit soort opmerkingen zijn dan niet heel handig. Ik hoop dat ze zich hier snel op gaan bezinnen.” GroenLinks-fractievoorzitter Kapteijns: “Er is wel een-en-ander gebeurd, de Rijksrecherche valt niet zomaar binnen. Was dat niet gebeurd dan waren we doorgegaan. Wat GroenLinks betreft houden we afstand van alles wat de neiging naar fraude en corruptie heeft.”

Voorgenomen wethoudersposten