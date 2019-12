CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster vertrekt uit Haagse gemeenteraad

Een dag nadat de nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA haar coalitieakkoord presenteerde stapt één van de architecten van het akkoord op uit de Haagse gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster kondigt via Twitter aan op 19 december te stoppen met haar werkzaamheden in de raad.

“Nu de onderhandelingen zijn afgerond breekt voor mij de tijd aan om me weer met andere werkzaamheden bezig te houden.” In haar brief zegt ze zich “weer volop in te zetten voor mijn werk in de Tweede Kamer.” Op het Binnenhof is Koster beleidsmedewerker voor het CDA.

Eerder werd duidelijk dat Koster zelf een wethouderspost ambieerde in het nieuwe stadsbestuur. Bronnen binnen het CDA Den Haag meldden eind november aan mediapartner Omroep West dat er een machtsstrijd gaande was, waarbij Koster het onderspit delfde. Het lokale afdelingsbestuur stelde Hilbert Bredemeijer voor als wethouderskandidaat en passeerde daarmee de huidige fractievoorzitter.