Dienstregeling HTM op de schop, dit gaat er veranderen

Vanaf zondag 15 december gaat de nieuwe dienstregeling in bij HTM. De vertrektijden van bus en tram wijzigen. Voor trams 2, 3, 6, 9, 11 en 12 zijn er daarnaast ook wijzigingen in frequentie. De routes en frequenties voor bus blijven ongewijzigd. Dit zijn de veranderingen:

Tram 2: extra spitsritten

Om de drukte in de ochtendspits op te vangen, voegt HTM twee extra spitsritten toe aan de al bestaande spitsritten van Den Haag Kraayenstein naar Laan van NOI.

Tram 3: aanpassing ritten tijdens de spits

HTM wil zorgen voor een betere spreiding van reizigers en minder volle trams 3 tijdens de spitsuren. Daarom rijdt tram 3 van maandag tot en met vrijdag in de spits afwisselend de volgende route:

· Den Haag Loosduinen naar station Den Haag Centraal v.v.

· Den Haag De Savornin Lohmanplein naar Zoetermeer Centrum v.v.

De inzet van extra trams in de middagspits duurt voortaan tot 18.30 uur in plaats van tot 18.00 uur. Buiten de spitsen en in het weekend rijdt tram 3 de hele route van Den Haag Loosduinen naar Zoetermeer Centrum.

Tram 6: meer trams in de spits tussen Leyenburg en Leidschendam Noord

Het korte traject van Den Haag Leyenburg naar station Den Haag Mariahoeve in de ochtendspits vervalt. Voortaan rijdt tram 6 van maandag tot en met vrijdag in de ochtendspits het hele traject iedere 7,5 minuut in plaats van om de 10 minuten.

Tram 9: meer trams in de spits tussen Vrederust en Scheveningen Noord

Voortaan rijdt tram 9 ook tijdens de spits van Vrederust naar Scheveningen Noord. Daarnaast wordt de frequentie tijdens de spits verhoogd. De korte ritten naar Madurodam tijdens de spits komen te vervallen.

Tram 11 en 12: aanpassing frequentie

Tram 11 en 12 rijden op maandag tot en met vrijdag in de spitsuren voortaan allebei om de 10 minuten en buiten de spits om de 12 minuten. HTM verwacht door deze aanpassing een betere spreiding van reizigers over beide trams op het traject tussen station Hollands Spoor en de Delftselaan.