Haagse oppositie reageert verdeeld op coalitieakkoord

Nu duidelijk is dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA tot 2022 het stadsbestuur willen vormen vormt ook de nieuwe oppositie zich in de Haagse gemeenteraad. Nieuwbakken oppositiepartij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos noemt de vijfpartijencoalitie een ‘fopcoalitie’. “Het is wat ons betreft een zwarte dag voor de lokale democratie, ze hebben de uitslag van de verkiezingen genegeerd”, aldus fractievoorzitter en ex-wethouder Richard de Mos.

Ook de Haagse Stadspartij (HSP) en Partij voor de Dieren (PvdD) hebben hun twijfels over de nieuwe plannen. “Er staat niks over de manier waarop het college het lerarentekort wil gaan oplossen”, zegt HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller. Robert Barker, fractievoorzitter van PvdD, ziet te weinig aandacht voor dier en milieu. “Dat vinden wij heel erg jammer.”

Aan de andere kant zijn er ook positieve reacties. Zo is ChristenUnie/SGP bij monde van fractievoorzitter Pieter Grinwis erg tevreden over de plannen over wonen. “Dat spreekt mij heel erg aan”, aldus Grinwis. Coalitiepartij D66 is vooral blij met de aanpak van criminele activiteiten in de stad. “We gaan daar in de preventie veel aan doen”, zegt fractievoorzitter Hanneke van der Werf.