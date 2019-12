Jeugdig gezelschap voor eenzame ouderen tijdens VONK-diner bij Madurodam

De decembermaand is voor veel mensen een tijd van samenzijn, maar dat is niet iedereen gegeven. In Den Haag zijn er nog altijd mensen eenzaam, en met name ouderen. Volgens het Nationaal Ouderenfonds is zeker de helft van de 55-plussers in Nederland wel eens eenzaam. Daarom organiseerde Madurodam woensdagavond het VONK-Diner.

“Het VONK-Diner is een diner waar honderd eenzame ouderen samenkomen met honderd jongeren. Zij gaan dan lekker samen eten met als doel dat ze daarna samen nog contacten kunnen onderhouden. Dan kunnen ze misschien hier in Madurodam, of ergens anders in de stad nog eens afspreken met de mensen die ze vanavond ontmoet hebben.

De bezoekers hadden het zichtbaar naar hun zin. “Het is super, heel gezellig”, zegt een senior. “Ik had niet gedacht om dit ooit nog eens mee te maken. Lekker tussen de brugpiepers!” Ze wordt aangevuld door haar buurvrouw, die ongeveer zestig jaar jonger is. “Het is echt heel gezellig en ik vind het heel leuk dat we leuke activiteiten doen zoals een quiz. En het eten is ook heel lekker.”