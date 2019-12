Op de Blindentribune is Christine de fanatiekste supporter: “Je gaat voor de sfeer”

Meer in

In aflevering 21 zijn de heren te gast in de gezellige woonkamer van die-hard ADO-fan Christine Evans. Tien jaar geleden reed ze nog auto, maar door een erfelijke ziekte is ze visueel beperkt geworden. Het weerhoudt haar er niet van om naar de thuiswedstrijden van ADO te gaan. “Je gaat voor de sfeer naar het stadion”, zegt Evans.

In de podcast vertelt ze hoe zij op de Blindentribune de wedstrijden beleeft en hoe belangrijk het radioverslag voor haar is. Verder nemen de heren de week door en blikken ze vooruit op Groningen thuis. Je hoort het allemaal in de Den Haag FM ADO Podcast.

Nieuwe aflevering

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week spreken de heren met Freek Jansen van het AD.

Listen to “#21 Op de Blindentribune is Christine de fanatiekste supporter: "Je gaat voor de sfeer"” on Spreaker.