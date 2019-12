Politie doet vijftig invallen op één avond, zeven aanhoudingen

De politie heeft maandagavond vijftig invallen gedaan verspreid over de regio. Doel van de actie was het incasseren van openstaande boetes, het aanhouden van veroordeelden die nog een straf moeten uitzitten en het opsporen van mensen die DNA af moesten staan. Er werden zeven mensen aangehouden en er werd ruim 3000 euro aan openstaande boetes geïnd.

De invallen vonden plaats in Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Pijnacker, Delft en Wassenaar. In Den Haag werd een 52-jarige vrouw aangehouden die nog een gevangenisstraf van bijna een half jaar open had staan. Ook werd een vrouw van 31 uit Den Haag aangehouden die gesignaleerd stond in een lopende strafzaak. Daarnaast werd een BMW-5 in beslag genomen en werden er vier rijbewijzen ingenomen.

Zo’n dertig agenten waren betrokken bij de invallen. Op sommige plekken, waar men de deur niet opendeed, kreeg de politie hulp van een sleutelspecialist om alsnog naar binnen te kunnen.

DNA afstaan

De actie richtte zich ook tegen mensen die zijn veroordeeld of die door de officier van justitie verplicht werden om DNA af te staan. Iemand die dat niet heeft gedaan, komt als ‘DNA-gesignaleerde’ bekend te staan bij de politie. DNA-gesignaleerden die zich niet zelf hebben gemeld, kregen maandagavond een bezoekje van de politie.