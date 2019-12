Twee bewoners naar ziekenhuis door brand aan Stuyvesantstraat

Aan de Stuyvesantstraat is dinsdagmorgen brand ontstaan in een woning. Dat meldt de brandweer. Twee bewoners zijn voor controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Door de brand moesten wel vijf woningen tijdelijk ontruimd worden. De meeste bewoners konden een klein uurtje later weer hun woning in. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend.