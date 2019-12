Bewoners Benoordenhout zijn ontevreden over OV-aanbod en komen met eigen plan

De bewoners van Benoordenhout zijn ontevreden over het openbaar vervoer in hun wijk. Zo is buslijn 18 opgeheven en buslijn 20 ingekort. De wijkvereniging heeft zelf de handschoen opgepakt en samen met reizigersvereniging Rover een nieuw OV-plan gemaakt.

In het nieuwe plan wordt de wijk beter verbonden met het centrum en de grote stations. Reizigersvereniging Rover zegt bovendien dat het niet ten koste gaat van andere wijken en dat het geen extra geld kost. “We hebben gekeken naar de bestaande buslijnen en wat we daarmee hebben kunnen doen”, zegt Arnold van der Heijden namens Rover.

Het nieuwe OV-plan is een startpunt voor een gesprek dat de wijkvereniging wil met de gemeente. “Het plan is nog niet in beton gegoten en we staan dus nog open voor suggesties”, zegt Elisabet Molenaar van de wijkvereniging. “Het laat in ieder geval zien dat er veel meer mogelijk is.”

Taxibus

De gemeente laat aan Den Haag FM weten dat het huidige buslijnennet in Benoordenhout voldoet aan de minimale loopafstand naar OV-haltes. Daarnaast wijst de gemeente er op dat de wijkbewoners een beroep kunnen doen op de Taxibus, de Regiotaxi en de Wijkbus. De uitwerking van de plannen zijn te vinden op de website van wijkvereniging Benoordenhout.