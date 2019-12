Drietal gooit molotovcocktail door autoruit

De politie zoekt getuigen van brandstichting van twee auto’s op de Werfstraat dinsdagavond. Bij de brandstichting raakten de twee auto’s beschadigd. Volgens getuigen liepen drie onbekende mannen in de Werfstraat en gooiden zij een molotovcocktail door de autoruit van de twee auto’s.

Rond 23.15 uur kreeg de politie de melding van brandstichting op de Werfstraat. Toen agenten op de locatie arriveerden, troffen zij twee beschadigde auto’s aan. Het drietal was er in een paarse Renault Twingo vandoor gegaan in de richting van de Gevers Deynootweg. Sindsdien zijn de mannen spoorloos. De politie heeft de zaak in onderzoek.