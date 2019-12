Krezip, Danny Vera en Nielson sluiten zomer af tijdens Live on the Beach 2020

Hart voor Den Haag wil benoeming burgemeester anders

De procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester moet anders. Dat vindt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Alle kandidaten moeten zich van tevoren bekendmaken, in debat gaan met Hagenaars en er moet een referendum komen waarin inwoners hun voorkeur kunnen uitspreken.

Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig omdat Pauline Krikke in oktober opstapte vanwege de uitkomsten van het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen op Scheveningen. Johan Remkes is waarnemend burgemeester en vertrekt per 1 juli 2020.

“Wij zien het liefste dat de burgemeester direct gekozen wordt maar dat kan helaas alleen de landelijke politiek regelen”, zegt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We willen iemand met een zo breed mogelijk draagvlak, vandaar dit voorstel.”

Openbaar

Hart voor Den Haag wil in de profielschets voor de nieuwe burgemeester het selectiecriterium opnemen dat kandidaten zichzelf openbaar bekendmaken. De partij wil ook dat kandidaten meewerken aan een burgerraadpleging met voorafgaand publieke debatten. Alle kiesgerechtigden kunnen daarna stemmen op de kandidaten. Sluijs: “Die uitkomst vormt dan de aanbeveling van de gemeenteraad aan het kabinet voor de nieuwe burgemeester van onze mooie stad.”

Nu is het nog zo geregeld dat burgemeesterskandidaten solliciteren bij de Commissaris van de Koning. Die maakt een selectie van geschikte kandidaten en een vertrouwenscommissie voert gesprekken met de sollicitanten en kiest de meest geschikte kandidaat. Vervolgens wijst de gemeenteraad de burgemeester aan die wordt benoemd door de koning.

Luister hier naar het gesprek met Ralf Sluijs op Den Haag FM.