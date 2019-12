Internetoplichter opnieuw opgepakt in Scheveningen

In een woning aan de Prins Willemstraat in Scheveningen is woensdag een 55-jarige Nederlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij internetoplichtingen. Tijdens zijn aanhouding probeerde de man te vluchten, maar de agenten bleken sneller en konden hem toch in de kraag vatten.

Tussen mei en oktober werd bij de politie 16 keer aangifte gedaan van oplichting via verkoopsites op internet. Steeds gingen de zaken over de verkoop van Stelcon-platen. Een persoon bood deze aan op de verkoopsites, vroeg een voorschot voor de levering van de platen, maar vervolgens leverde hij de platen niet. In totaal zou de verdachte tienduizenden euro’s hebben buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar meer gedupeerden.

In 2016 werd deze 55-jarige man ook al aangehouden voor het plegen van soortgelijke feiten. Hij is destijds ook veroordeeld door de rechter. Tijdens dat lopende onderzoek deden 69 mensen aangifte tegen de man. Het televisieprogramma ‘Opgelicht!’ besteedde al meerdere malen aandacht aan dit onderwerp.