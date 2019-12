Krezip, Danny Vera en Nielson sluiten zomer af tijdens Live on the Beach 2020

Tilburgse popband Krezip is volgende zomer de hoofdact van Live On The Beach, het grote concert op het strand van Scheveningen. Ook Nederlandse acts Danny Vera en Nielson versterken de line-up van het concert op zaterdag 5 september. “We zijn heel blij met het programma voor dit jaar”, vertelt de blije organisator Arwin Touw op Den Haag FM.

Na een comeback met een optreden op Pinkpop en drie uitverkochte shows in de Ziggo Dome afgelopen najaar, heeft Krezip naar eigen zeggen de smaak weer helemaal te pakken. De band sluit de festivalzomer van 2020 af met het concert op het strand van Scheveningen.

“We zijn nog steeds high van onze shows in de Ziggo Dome en kunnen dus niet wachten om weer te spelen in 2020”, zegt Jacqueline Govaert, frontvrouw van Krezip. “We kijken er ongelofelijk naar uit om de zomer af te sluiten met een bijzonder strandconcert Live On The Beach.” De andere acts zijn niet lukraak gekozen. “Dit zijn de twee bands die Krezip heel graag wilde meenemen als support”, aldus Touw.

Bij Live On The Beach op het strand van Scheveningen traden de afgelopen jaren onder meer Keane, Anouk, Doe Maar en Marco Borsato op.

Foto: Wikimedia | Gidi

Luister hier naar het interview met Arwin Touw op Den Haag FM.