Legoland Discovery Centre Scheveningen heeft nieuwe Master Builder na verkiezingswedstrijd

Het is de bedoeling dat Legoland Discovery Centre Scheveningen in 2020 open gaat, en tegen die tijd zullen er veel bouwwerken in het pand te zien zijn. Die moeten natuurlijk wel door iemand gebouwd worden. Hierom organiseerde het team woensdag een wedstrijd lego-bouwen in de Palace Promenade, met als hoofdprijs een baan als Master Builder bij de nieuwe Legoland-attractie.

“Wij zijn van een groep van driehonderd aanmeldingen uitgekomen op twintig deelnemers die zich vandaag mogen bewijzen”, zegt Boet Hensen van Legoland Discovery Centre Scheveningen. “We hebben een jury die ze beoordelen op de bouwwerken die ze vandaag maken, maar ook op de andere werkzaamheden die ze moeten uitvoeren als Master Builder. Dat houdt bijvoorbeeld ook workshops geven en persvoorlichting in. Op die manier vallen er deelnemers af totdat de winnaar over blijft.”

Uiteindelijk ging de Rotterdamse Arjan er met de prijs vandoor. “Mijn leven gaat nu echt veranderen, ik ben er superblij mee”, zegt hij. “Ik geef nu les bij de circus opleiding, maar ga mijn werk daar nu opzeggen want dit werk is toch echt veel leuker. Ik heb ook plannen om naar Den Haag te verhuizen.” Bij zijn huldiging werd Arjan bedolven onder lego stenen om hem welkom te heten. “Heerlijk, ik werk graag met lego dus als ik er af en toe in kan douchen is dat helemaal prima”, zegt hij.