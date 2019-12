Sloop Pniëlkerk Duindorp voor kerst afgerond

Bewoners Benoordenhout zijn ontevreden over OV-aanbod en komen met eigen plan

De sloop van de oude Pniëlkerk aan de Tesselsestraat in Duindorp is begonnen. De kerk moet plaats maken voor nieuwbouw. Omdat de bewoners van Duindorp bang waren voor ongeregeldheden moest de kerk eerder gesloopt worden.

Projectontwikkelaar Jasbir Singh is blij dat het is gelukt om snel te starten met het slopen van de kerk en heeft de zorgen van de wijkbewoners heel serieus genomen: “Ik heb meer dan vier jaar een hele goede band opgebouwd met buurtbewoners. Alle plannen zijn altijd in overleg met hun gegaan. Dus op het moment dat zij die zorgen uitten, omdat de vreugdevuren niet door konden gaan, hebben wij die zorgen heel serieus genomen.”

Jasbir Singh wil dat voor kerst de kerk gesloopt is. De projectontwikkelaar heeft ervoor gezorgd dat het sloopbedrijf een week eerder is begonnen met slopen en dat zij dag en nacht doorwerken. “Het zou mooi zijn als het lukt en er op de plek van de kerk een mooie grote kerstboom komt te staan”, aldus Singh die zijn best doet de deadline te halen.

Luister hier naar het interview met projectontwikkelaar Jasbir Singh.