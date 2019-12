Comedian Farbod Moghaddam in tv-programma De Slimste Mens

De Haagse comedian Farbod Moghaddam is deze winter te zien in het nieuwe seizoen van het NPO2-programma De Slimste Mens. “Je moet iets op je naam hebben, in mijn geval was dat ik het Leids Cabaret Festival heb gewonnen. Dat was voor hun de reden om mij uit te nodigen”, zegt Farbod in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Je moet wel het geluk hebben dat de vragen een beetje in je straatje vallen”, zegt de comedian over zijn deelname.

Het nieuwe seizoen van het televisieprogramma start op maandag 23 december 2019, de aflevering met Farbod is in januari 2020 op het scherm te zien. Naast Farbod zijn ook cabaretier Viggo Waas, YouTuber Rutger Vink en GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld als kandidaat te zien in het programma.

Daarnaast komt er op 21 december een belangrijke dag aan voor de Haagse comedian, dan is de première van Farbod’s eerste soloshow ‘Vers van de pers’ in theater Diligentia. “Nu ik alle try-outs heb gedaan ben ik er wel klaar voor en heb ik er ook echt wel zin in.”

Luister hier naar het gesprek met Farbod Moghaddam op Den Haag FM.