Explosie door vuurwerkbom onder ME-bus in Duindorp

Jongeren hebben op een van de onrustige avonden in Duindorp een vuurwerkbom onder een ME-bus gegooid. Op helikopterbeelden die zijn vrijgegeven door de politie, is te zien dat de bom ontploft en mensen snel wegrennen. Het gebeurde in de Pluvierstraat op 3 december rond 22.00 uur. Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag spreekt van een poging tot doodslag. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden vanwege het gooien van het vuurwerk.