Haagse hostels willen niet dezelfde toeristenbelasting als dure hotels

Volgens het nieuwe coalitieakkoord stijgt de toeristenbelasting in Den Haag met € 0,75 per persoon per overnachting in 2021. “Dit is voor hostels een enorm bedrag als je realiseert dat wij gemiddeld 21 euro per nacht vragen. Dit komt neer op dertig procent en is daarmee de hoogste toeristenbelasting van Nederland”, vertelt Dennis Lageweg de General Manager van StayOkay Den Haag over de stijging, voor hostels komt hiermee de toeristenbelasting uit op €5,40 per nacht.

StayOkay Den Haag heeft veel contact met de andere Haagse hostels King Cool The Hague City Hostel, Pink Flamingo, Hostel The Golden Stork en Jorplace Beach Hostel. Gezamenlijk gaan zij inspreken bij de gemeenteraadsvergadering. Zij pleiten ervoor om in een andere categorie geplaatst te worden. “Toeristen die in de haven liggen of op de camping staan betalen €2,10. Bij hotels en ook hostels is de toeristenbelasting nu nog €4,45, maar dat wordt volgend jaar €4,65 en in 2021 €5,40. Dat is teveel voor onze gasten”, aldus Dennis Lageweg.

In 2015 hebben de hostels ook al geprobeerd om in de categorie van campings te worden geplaatst. Naar aanleiding van de recent aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting gaan de Haagse hostels weer een poging wagen. Lageweg zou het jammer vinden als gezinnen die het hele jaar sparen voor een vakantie, niet meer zouden kunnen komen vanwege de verhoging: “Onze klanten zijn totaal anders dan mensen die in het Hilton overnachten. Als een heel gezin blijft overnachten dan zou je na een paar dagen nog eens €100 euro aan belasting moeten vragen bovenop de kamerprijs. Dat kunnen ze niet betalen.”

Foto: Pink Flamingo Hostel aan de Grote Markt

Luister hier naar het gesprek met Dennis Lageweg op Den Haag FM.