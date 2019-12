Haagse PvdA in nieuwe coalitie: “We zullen het echt moeten laten zien”

Martijn Balster, nu nog fractievoorzitter van de Haagse PvdA, kijkt tevreden terug op de ledenvergadering van woensdag waarbij hij van zijn partijleden goedkeuring kreeg om deel te nemen aan het nieuwe college. Maandag werd het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA gepresenteerd in Sportcampus Zuiderpark. “Onze leden moeten instemmen met coalitiedeelname”, zegt de partijleider van de Haagse sociaal-democraten in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“We zullen het echt moeten laten zien op onderwerpen die voor ons belangrijk zijn”, zegt Balster over de korte coalitiebijdrage die zijn partij gaat doen. “Het is belangrijk dat we samen met de stad aan de slag gaan.” Balster is namens zijn partij nu aankomend wethouder, dat betekent dat hij de gemeenteraad verlaat. Een opvolger daarvoor is nog niet bekend, dat bepaalt de fractie later.

Het vertrek van CDA-collega Daniëlle Koster, ook één van de architecten van het coalitieakkoord, noemt Martijn jammer: “Dat vind ik heel jammer. Ze was een fijne collega en een goed raadslid, heel erg jammer dat ze vertrekt.” Een dag na de presentatie van het coalitieakkoord werd bekendgemaakt dat Koster stopt met haar werkzaamheden in de Haagse raad, er is nog niet bekend wie haar bij het CDA zal opvolgen.

Luister hier naar het gesprek met Martijn Balster op Den Haag FM.