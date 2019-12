Bouwers Vreugdevuur Scheveningen overwegen juridisch proces

De bouwers van het vreugdevuur op Scheveningen overwegen om een bezwaar in te dienen tegen het besluit wat waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft genomen om geen vergunning te verlenen voor een vuurstapel tijdens de jaarwisseling. Stichting Vreugdevuur Scheveningen heeft daarvoor juridisch advies ingewonnen bij advocaat Willem van der Werf. De bouwers van Scheveningen hebben naar eigen zeggen geen schriftelijk besluit gekregen, wat volgens de advocaat “een beetje merkwaardig” is omdat zij de aanvrager is. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat officieel geen sprake is van een afwijzing, daar de vergunningsaanvraag is ingetrokken.

“Dat betekent dus dat je eigenlijk helemaal geen mogelijkheid hebt om dit jaar nog een bezwaar in te dienen of een eventuele voorziening kunt aanvragen bij de rechtbank”, aldus van der Werf. In dit soort situaties is volgens de advocaat het mogelijk om een prematuur bezwaarschrift in te dienen. “Maar op korte termijn, nog voor de kerst, een rechterlijke uitspraak krijgen wordt heel moeilijk”, vervolgt hij.

Van der Werf heeft niet alleen gekeken naar de procedurele gang van zaken: “Als ik naar de inhoud van het besluit kijk dan verbaas ik me daar eerlijk gezegd ook wel een beetje over. Er staan best veel punten in die volgens mij niet kloppen en die niet op een wettelijke grondslag zijn gebaseerd”. De advocaat doelt daarmee op de stikstofeisen die zijn gesteld en de afvalstof-, water- en de eis van de aansprakelijkheidsverzekering. “Die vergunningsplichten zijn er helemaal niet. Ze hebben juridische drempels opgeworpen om het de initiatiefnemers zo lastig mogelijk te maken”, aldus advocaat van der Werf.

Procederen

In een gesprek op woensdagavond 11 december hebben de bouwers met Van der Werf de zaak doorgenomen. De bestuursrechtadvocaat, die doorgaans voor gemeenten uit de Randstad procedeert, kan de Stichting vreugdevuur Scheveningen vertegenwoordigen omdat hij de gemeente Den Haag niet adviseert of als klant heeft. “Omdat er vanuit de burgemeester veel dingen zijn geëist die juridisch niet gegrond zijn, maken we een goede kans volgens de advocaat”, vertelt een woordvoerder van de Stichting Vreugdevuur Scheveningen aan Den Haag FM na afloop van de bespreking. “Wij hebben nu goed juridisch advies ingewonnen en moeten kijken wat haalbaar is. Procederen is zeker een optie”, aldus een bouwer.

