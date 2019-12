Oliebollenkraam aan Lorentzplein slachtoffer van rellen, ‘echt balen’

Dat de rellen in Den Haag voor onrust zorgen is wel duidelijk, maar ook steeds meer verhalen van ondernemers die de dupe zijn van de relschoppers doen de ronde. De eigenaar van de oliebollenkraam aan het Lorentzplein is zo’n ondernemer. Al 39 jaar staan Annita en Lucas Vermolen op het plein.

Tijdens de onrust van zondag is er ingebroken in de kraam. Onder andere een radio, koffiezetapparaat, koffiecups, popnageltang en een boormachine zijn gestolen. “De politie was natuurlijk drukker met andere dingen, ze hebben vast hun kans schoon gezien”, vertelt dochter Esmeralda, die ook in de kraam werkt, op Den Haag FM.

Tot slot zijn ook nog 30 appelbeignets ontvreemd. “Als deze spullen aangeboden worden, graag ons berichten”, staat op social media.

Luister hier naar het interview met Esmeralda op Den Haag FM.