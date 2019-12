Robin Haase doet niet mee aan Australian Open

Voor het eerst sinds 2011 mist Robin Haase een grand slam-toernooi. De Haagse tennisser heeft besloten om in januari niet mee te doen aan de Australian Open. Haase is afgezakt naar plek 163 op de wereldranglijst en zou daarom mee moeten doen aan de kwalificaties. Daarom kiest hij er voor om mee te doen aan twee challengertoernooien in Bangkok in plaats van het eerste grand slam van het seizoen.

De 32-jarige Haase deed de afgelopen tien jaar mee aan de Australian Open. Vorig jaar haalde hij in Melbourne de tweede ronde. Omdat Haase afgezakt is op de wereldranglijst moet hij nu een andere indeling van zijn seizoen kiezen. Zo hoopt de tennisser in de eerste week van het jaar een wildcard te krijgen voor de kwalificaties van het ATP-toernooi in Doha.