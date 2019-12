STRAATVRAAG: Fietsverbod in Haagse binnenstad?

Je herkent het vast: je wilt oversteken in Grote Marktstraat, maar dan moet je wel heel goed uitkijken dat je niet van je sokken wordt gereden. Sinds vorig jaar zijn scooters al niet meer welkom in de straat en de kans is aanwezig dat ook fietsers hier binnenkort niet meer mogen rijden. Het wordt al getest, aankomend weekend zou hier namelijk geen fiets te vinden moeten zijn. Is dit een goed plan, of moet het blijven zoals het nu is?