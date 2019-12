Explosie door vuurwerkbom onder ME-bus in Duindorp

Verdachte steekpartij Grote Marktstraat nog drie maanden langer vast

Meer in

De 35-jarige man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners eind november, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van drievoudige poging tot moord dan wel poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling.

Volgens de rechter-commissaris zijn er voldoende ernstige bezwaren om de man langer vast te houden. Tot nu toe heeft hij nog niets verklaard over de gebeurtenis en dus ook niets over een mogelijk motief.

De verdachte zou op 29 november ’s avonds hebben ingestoken op willekeurige voorbijgangers in de Grote Marktstraat. Drie tieners raakten daarbij gewond. De slachtoffers kenden elkaar niet, en ook de verdachte was hen onbekend. De steekpartij leidde tot grote onrust in de Grote Marktstraat.

Foto: Regio 15.