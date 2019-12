ADO Den Haag zet assistent-trainer Edwin de Graaf op non-actief

ADO Den Haag heeft assistent-trainer Edwin de Graaf voorlopig op non-actief gesteld, naar aanleiding van een ruzie met speler Donny Gorter. Dat escaleerde afgelopen maandag in een vechtpartij. Volgens de club gaat het om een privézaak.

Van de drie mensen die anderhalve week geleden in de uitwedstrijd tegen Heracles nog op de bank zaten, is alleen nog Dirk Heesen in dienst. Heesen heeft het stokje tijdelijk overgenomen van Fons Groenendijk, die vorige week maandag opstapte.

Nu ook De Graaf voorlopig niet ingezet wordt, zal Virgilio Teixeira naast Heesen op de bank zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van komende zaterdag. Teixeira is de trainer van Jong ADO Den Haag.