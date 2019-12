Centrum Jeugd en Gezin vaccineert aanstaande moeders tegen kinkhoest

Alle zwangere vrouwen krijgen vanaf maandag de 22 wekenprik tegen kinkhoest aangeboden. Dat meldt de gemeente. De vaccinatie wordt uitgevoerd door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van CJG Den Haag.

Donderdag heeft Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma, samen met zorgwethouder Kavita Parbhudayal de aftrap gegeven voor de vaccinaties tegen kinkhoest. Na de aftrap heeft de eerste aanstaande moeder de 22 wekenprik gekregen. Zorgwethouder Kavita Parbhudayal is blij dat het vaccin nu ook voor aanstaande moeders beschikbaar is: “Het is belangrijk dat we in Den Haag de vaccinatiegraad omhoog krijgen. Iedereen in Den Haag moet de mogelijkheid hebben zich te beschermen tegen ziektes die we kunnen voorkomen.”

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Jaarlijks worden er zo’n 120 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis en soms sterft er zelfs een baby aan de ziekte. Kinkhoest veroorzaakt ernstige hoestbuien die maandenlang kunnen aanhouden. Momenteel ligt de vaccinatiegraad in Den Haag op 90%. Doel van de gemeente is om de vaccinatiegraad naar 95% te krijgen.