De Kraaien en Outsiders maken protestsong nu vreugdevuren niet door gaan

De Haagse artiesten De Kraaien en Outsiders hebben een nummer gemaakt over het niet door gaan van de vreugdevuren. Met hun protestsong ‘1 team’ willen ze laten zien dat de vreugdevuren meer zijn dan alleen het stoken van een vuurtje.

“We brengen een ode aan de vreugdevuren en creëren een stukje bewustzijn om afleiding te krijgen van alle toestanden van de afgelopen weken”, laat Bernd Gansebev van De Kraaien weten. “Het vreugdevuur mag geen herinnering worden.”

Vrijdag namen de artiesten delen van de videoclip op in het hart van Duindorp en op het strand waar het vreugdevuur altijd was. Het nummer met bijbehorende videoclip komt over een week uit.