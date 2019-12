Tientallen bewoners in Notenbuurt verwikkeld in wedstrijd om mooiste kerstversiering

Deskundigen: ‘Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar’

Moordverdachte Thijs H. is volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat zeggen deskundigen van het Peter Baan Centrum die H. hebben onderzocht. Zij adviseren de rechtbank in Maastricht om de verdachte te veroordelen tot TBS met dwangverpleging.

Dat blijkt uit informatie die is verkregen door de Limburgse regionale zender L1. H. heeft bekend een vrouw in Den Haag te hebben doodgestoken en twee mensen in Limburg. Hij heeft eerder gezegd dat hij ‘opdracht’ kreeg omdat te doen, en dat hij in een psychose verkeerde.

Volgende week dinsdag is er weer een zogeheten pro forma zitting in de zaak tegen de verdachte. Het openbaar ministerie en de advocaten van H. en de nabestaanden willen voor die tijd niets zeggen over het PBC-rapport.