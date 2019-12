Haagse kerstmuziek komt van John Medley, Elias van Hees en Victor Meijer

Met een kerstboom in de passage en verlichting in de winkelstraten weet je het wel: de kerstdagen komen eraan. Ook dit jaar kun je de feestdagen Haags laten klinken en wel met de nieuwe kersttracks van John Medley, Elias van Hees en Victor Meijer.

Voor John Medley is het niet nieuw dat hij rond de feestdagen met kerstmuziek op de proppen komt, eerder maakt de volkszanger al ‘Kerstfeest in mijn hart’. Dit jaar werkte Medley voor zijn track ‘Mooiste tijd van het jaar‘ samen met met rapper Pete D. Moore en zangeres Charlene Bakker. Het nummer is gebaseerd op ‘Let it snow’ van Jessica Simpson. “Als je hem aanzet word je meteen vrolijk. Hij gaat aan en je hebt meteen zin in de kerst”, zegt John in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over zijn nummer.

De zingende Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-politicus Elias van Hees kwam in 2019 op de proppen met een eerste eigen single: ‘Het meisje van de bakker‘, nu volgt er ook een muzikaal stuk voor de feestdagen, getiteld ‘Alweer een jaar voorbij’.

De Haagse dichter en poelier Victor Meijer maakte zijn track ‘Kerstfeest ieder jaar‘ voor het goede doel: Malaika Kids. De inspiratie om zijn tekst op muziek te zetten kwam na een optreden van Meijer voor de Lions Club Den Haag Universal. “Ze hadden een inzamelingsactie voor de Malaika Kids. Ik mocht een gedicht voordragen. Ik schrok me de touwtyfus als je ziet hoe dat daar dan gaat. Het is wat je op tv ziet: weeskindertjes die in een plas slapen. Ze zijn aan de goden overgelaten. Voor 500 euro per jaar is zo’n kind gered, wat is dat nou voor ons?” De track is onder meer verkrijgbaar op iTunes, de opbrengst gaat naar het goede doel.

Foto: Rob Kemperman

