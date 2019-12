Haagse scholen staan voor het tiende jaar stil bij Paarse Vrijdag

Op veel Haagse scholen wordt vrijdag aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen vrijdag paars en laten hiermee zien dat ze solidair zijn met LHBTI+ -leerlingen. “Dat vind ik een mooi en belangrijk signaal, op school en daarbuiten”, zegt wethouder Bert van Alphen (emancipatie).

Emancipatiewethouder Bert van Alphen begon de dag met het hijsen van de regenboogvlag voor het stadhuis en bezoekt daarna de scholen Segbroek College en Gymnasium Haganum. De wethouder is blij dat steeds meer scholen aandacht besteden aan acceptatie van LHBTI-jongeren: “In de klas moet je jezelf kunnen zijn. Het is belangrijk dat we onze verschillen bespreekbaar maken en deze verschillen ook kunnen accepteren. Iedereen moet zich op zijn gemak voelen. Het hele jaar door moeten mensen zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen en niet alleen tijdens Paarse Vrijdag.”

Dit jaar is het tiende jaar dat scholen aandacht besteden aan Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is in de Verenigde staten begonnen als steunbetuiging aan lesbische, homo-,bi- of transseksuele medeleerlingen. De leerlingen begonnen met paars dragen omdat in de regenboogvlag deze kleur voor spirit staat.