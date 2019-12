Haagse scholieren brengen bezoek aan Auschwitz in het kader van 75 jaar Vrijheid

Acht leerlingen en docenten van de Johan de Witt Scholengroep bezoeken een aantal dagen het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen. Aanleiding is de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Nederland en het betrekken van scholieren hierbij.

De leerlingen (16 tot 18 jaar) zijn door hun geschiedenisdocenten voorbereid op de reis. Eén van deze leerlingen is de 17-jarige Jim van Dongen. Naast leerling is Jim ook Haagse Vrijheidsambassadeur. “Dat ben ik om te laten zien dat ik voor vrijheid sta en om mensen te laten bedenken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is”, vertelt Jim op Den Haag FM.

De jongeren brengen samen met wethouder Bert van Alphen en Haagse Vrijheidsambassadeurs Justin Verkijk en Leila Prnjavorac ook een bezoek de plek waar van de oorlogsfilm Schindler’s List is opgenomen. “Het zal voor iedereen een zware reis worden. Zwaar, maar in het kader van het doorgeven van vrede en vrijheid en in het jaar waarin we met elkaar 75 jaar vrijheid vieren, enorm belangrijk”, laat Van Alphen weten.

75 jaar Vrijheid in Den Haag

In 2020 herdenkt en viert Den Haag 75 jaar Vrijheid met verschillende activiteiten. Drie van de vijf landelijke evenementen, waaronder het startsein van het nationale Bevrijdingsfestival, vinden plaats in Den Haag. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid en 75 jaar Verenigde Naties. In mei vindt het internationaal sportevenement voor gewonde veteranen plaats, de Invictus Games The Hague 2020.

Foto: Gemeente Den Haag

Luister hier naar het interview met Justin Verkijk en leerlingen Jim en Christina op Den Haag FM.