Laaktheater zondag in Zuid-Amerikaanse sferen

Het Laaktheater is zondagmiddag en -avond gehuld in Zuid-Amerikaanse sferen, vanaf 15.00 uur vindt de Dag van Eurolatina plaats in het Laakse cultuuranker. “De decembermaand in Latijns-Amerika wordt altijd heel erg groots gevierd, met vrienden en familie en dat gaan we eventjes dunnetjes doen in het Laaktheater”, vertelt Sigrid de Zwart in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Vanaf 15.00 uur is er onder meer zang, dans, eten en drinken te vinden aan de Ferrandweg in Den Haag. “We hebben ontzettend veel dansgroepen, en live muziek. Er is veel te zien en te doen.” Zo is er onder meer de dansgroep Bolivia Minka te zien, zij bestaat al 23 jaar en is toegewijd aan de bevordering van de Boliviaanse folklore in de Nederland en in Europa.

De dag wordt vanaf 21.00 uur afgesloten met een feest in het theater in Laak. “Het zijn hoofdzakelijk Latijns-Amerikaanse mensen die elkaar ontmoeten bij dit evenement, maar het zou mooi zijn als meer mensen de verbinding komen maken.”

Foto: Laaktheater

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.