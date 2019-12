Spuigasten over nieuw coalitieakkoord

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het nieuwe coalitieakkoord van Den Haag.

Op meer plekken in Den Haag betaald parkeren, de kosten van een derde parkeervergunning gaan omhoog en ook de toeristenbelasting wordt verhoogd. De nieuwe coalitie in Den Haag neemt lastenverhogende maatregelen om de oplopende tekorten in te dammen. Daartegenover staan ook investeringen: zo blijven de Kavelwinkel en de gesubsidieerde banen bestaan en krijgt de Centrale Bibliotheek aan het Spui een opknapbeurt. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ dat maandag door VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA in de Sportcampus in het Zuiderpark is gepresenteerd.

Het nieuwe Haagse college stelt een wethouder aan die speciaal belast is met de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. Zuidwest kampt al jaren met sociale en economische problemen. De PvdA’er Martijn Balster is kandidaat-wethouder voor de portefeuille Ontwikkeling Den Haag Zuidwest, Wonen en Welzijn. In Spuigasten ontvouwt kandidaat-wethouder Balster zijn plannen.

Ook te gast zijn de Haagse raadsleden Dennis Groenewold (D66) en Sebastian Kruis (PVV). Hoe wordt er vanuit de gemeenteraad gekeken naar de plannen van de nieuwe coalitie? En wat zijn de grote uitdagingen voor het stadsbestuur?

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.