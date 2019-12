Tientallen bewoners in Notenbuurt verwikkeld in wedstrijd om mooiste kerstversiering

Tientallen buurtbewoners van de Notenbuurt zijn verwikkeld in een wedstrijd om hun huis zo mooi mogelijk met kerstversiering in te richten. De bewonersorganisatie neemt de taak van jury op zich, waarbij ze vooral letten op originaliteit. Op zaterdag 14 december geven ze bij een prijsuitreiking op het Notenplein drie prijzen weg.

“Het doel van deze wedstrijd is vooral om de saamhorigheid in de buurt te verbeteren”, zegt initiatiefnemer Suzanne Stevens. “We zien elkaar eigenlijk heel weinig en iedereen leeft een beetje langs elkaar heen, dus hiermee willen we een beetje meer verbintenis vormen in de wijk.”

Als jurylid komt ze zelf veel verschillende versieringen tegen. “Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan en dit jaar zie je al dat er meer mensen meedoen. Het is aanstekelijk, mensen zien dat hun buren hun huis versieren en denken dan ‘dan ga ik dat zelf ook doen.’ Daar word ik blij van, want ik ben echt een kerstmens.”