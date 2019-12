Aandacht voor Bitlinq in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM is zondagavond aandacht voor Bitlinq.

Communicatie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Door de groeiende afhankelijkheid van communicatie gaan ook privacy-aspecten een steeds grotere rol spelen. In veel landen is het namelijk niet mogelijk om vrij te communiceren en wordt je nauwlettend door de overheid in de gaten gehouden.

En haast overal ter wereld wordt je door bedrijven bespioneerd wanneer je van hun diensten gebruik maakt. Erik Laan, onze ruimtevaartredacteur, is in het dagelijks leven ook ondernemer en werkt in die hoedanigheid aan een concept om ongecensureerd en vrij te kunnen communiceren via een zogenaamde low orbit satelliet. Zondagavond komt hij in Mediamix vertellen over dit concept, genaamd Bitlinq.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.