Remkes belooft Duindorpers: Voordat ik vertrek is vergunningstraject vreugdevuur 2020 afgerond

ADO komt niet verder dan gelijkspel tegen tien Groningers

Meer in

ADO Den Haag heeft in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit het noorden van Nederland speelde de hele tweede helft met tien man nadat Groningen-verdediger Deyovaisio Zeefuik vlak voor rust rood kreeg. ADO blijft zeventiende in de eredivisie.

De eerste helft was het niveau niet hoogstaand. Beide ploegen speelden slordig in balbezit waardoor en weinig kansen waren. Uiteindelijk kwam Groningen na twintig minuten op voorsprong. Gabriel Gudmundsson kon vanaf eigen helft naar de vijandelijke zestien lopen. Hij ronde zijn rush doeltreffend af: 0-1.

ADO leek van slag door het tegendoelpunt en werd pas in de veertigste minuut weer gevaarlijk. Tom Beugelsdijk kreeg de bal na een vrije trap van John Goossens. De blonde verdediger legde vervolgens de bal panklaar op het hoofd van Tomas Necid. De Tsjech kopte de bal achter Groningen-doelman Sergio Padt. De wereld werd vlak voor de thee nog mooier voor ADO toen Groningen-verdediger Zeefuik rood kreeg vanwege een elleboogstoot. Met een 1-1 stand gingen de ploegen rusten.

Ondanks het numerieke overwicht van ADO, ging de wedstrijd na rust gelijk op. Erik Falkenburg dacht even de 2-1 te hebben gemaakt, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege hands. Ook Groningen was via spits Kaj Sierhuis dicht bij de 2-1. Keeper Koopmans bracht redding op de inzet van de noorderling.

Rood voor Groningen-trainer Buijs

In de laatste tien minuten probeerde ADO het nog wel, maar de ploeg van interim-trainer Dirk Heesen kwam amper in de buurt van Groningen-doelman Padt. Alleen Necid en Dion Malone waren dicht bij een goal. Het duo kon de bal echter niet tot doelpunt promoveren na een scrimmage. Aan de andere kant moest Koopmans handelend optreden in een duel met Joel Asoro.

Uiteindelijk was een rode kaart voor Groningen-trainer Danny Buijs nog het meest opzienbarende van de tweede helft. De oud-prof kreeg de prent vanwege aanmerkingen op de leiding. Ook Tom Beugelsdijk kreeg de rode kaart te zien. Na een overtreding op de doorgebroken EL Hankouri kreeg hij zijn tweede gele kaart.