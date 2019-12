PVV: “Balster kan geen wethouder worden vanwege integriteitskwestie”

“Martijn Balster kan geen wethouder worden vanwege een integriteitskwestie,” dat stelt de PVV in een brandbrief aan burgemeester Johan Remkes. Dat zegt fractievoorzitter Sebastian Kruis zaterdagochtend bij het politieke radioprogramma Spuigasten.

Volgens de partij zou Martijn Balster het lek kunnen zijn van de vertrouwenscommissie rondom de benoeming van toenmalig burgemeester Pauline Krikke. Door het lek werden twee gepasseerde PvdA-kandidaten bekend. De provincie heeft aangifte gedaan.

Volgens Sebastian Kruis en Karen Gerbrands betekent dit dat PvdA-kandidaat Balster niet tot wethouder kan worden benoemd. De PVV-raadsleden halen in hun brief aan burgemeester Remkes een citaat uit het nieuwe coalitieakkoord aan: “Het is dan ook van het grootste belang dat de integriteit van het stadsbestuur in al zijn geledingen boven iedere twijfel verheven is.” De Haagse PVV stelt dat Balster niet boven iedere twijfel is verheven omdat hij mogelijk betrokken is bij het schenden van de geheimhoudingsplicht.

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis: “Natuurlijk zie ik liever helemaal geen PvdA in het college, laat dat duidelijk zijn. Maar onze brandbrief heeft niets met partijpolitiek te maken. Dit gaat over integriteit. En integriteit overstijgt partijpolitiek, maar integriteit overstijgt ook zeker de persoon. Ik ga ervan uit dat de heer Balster zich hiervan bewust is en zichzelf terugtrekt als kandidaat-wethouder, al dan niet aangemoedigd door waarnemend burgemeester Remkes. ”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos ondersteunt de brief.