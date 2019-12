De Hel van Dante en de Haagse streken van Van Gogh in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00 tot 12.00 uur aandacht aan ‘Project Dante #1 – Hel’ (foto) van Bureau Dégradé, en aan het nieuwe boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’.

Bureau Dégradé waagt zich aan de eeuwenoude ‘Goddelijke Comedie’ van Dante Alighieri. Hij begaf zich voor zijn klassieke meesterwerk in de hel, door de louteringsberg en richting het paradijs. Het is een werk dat al honderden jaren vele kunstenaars inspireert. ‘Project Dante #1 – Hel’ is voor David Geysen en Carl Beukman van Dégradé het eerste deel van een rauwe, beeldende en muziektheatrale trilogie. David Geysen licht de hel toe in een vragenvuur.

Het nieuwe boek ‘De Haagse streken van Vincent van Gogh’ brengt de zes jaren in kaart die de kunstschilder in de Hofstad werkte en woonde. Het boek is uitgegeven ter ere van 150 jaar Van Gogh in Den Haag. Aan de hand van de uitgave kun je een zwerftocht door de stad en haar omgeving maken, net zoals Van Gogh dat anderhalve eeuw geleden deed. Wimmie Hofstra van het Buitenmuseum en de Van Gogh Experience verrichtte kunsthistorisch onderzoek en staat Kunstlicht te woord.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Vincent Mentzel.