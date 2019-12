8.000 wandelaars genieten van een sfeervolle avondwandeling in verlicht Scheveningen

Zaterdag stond Scheveningen in het teken van de Scheveningen Light Walk. 8.000 wandelaars, veelal uitgedost met een outfit vol lampjes, trokken door een verlicht Scheveningen en konden kiezen uit een parcours van 5.5 km (Kids Light Walk), 7.5 km, 12.5 km of 18.5 km. De deelnemers van de Kids Light Walk en de 7.5 km konden voorafgaand aan de wandeltocht genieten van een winters aangekleed Madurodam. Waarna ze aan het eind van de middag van start gingen vanuit de Nederlandse miniatuurstad. De deelnemers van de 12,5 km en 18,5 startten op De Pier.

Alle afstanden finishten op De Pier. De wandelaars gingen niet geheel onvoorbereid van start. Naast een stempel- en wandelkaart ontving iedereen ook een pet met lampjes, een keycord en een rugzak. Veel wandelaars hadden veel energie in hun outfit gestoken waarmee ze kans maakten om door de vakjury verkozen te worden als Winterkoning en Winterkoningin, waarmee een dinercheque en een hotelovernachting gewonnen kon worden.

Het goede doel van de Scheveningen Light Walk is de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De vrijwillige redders komen jaarlijks tussen de 100 en 150 keer in actie voor zwemmers, watersporters en de beroepsvaart. De KNRM is in haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs en sponsors.

Foto’s: Richard Mulder.